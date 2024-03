Visite animée : À la recherche du trésor Château de Ranrouët Herbignac, jeudi 25 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T10:30:00+02:00 – 2024-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2024-08-22T10:30:00+02:00 – 2024-08-22T11:30:00+02:00

Accompagnés de leur famille, les enfants seront les acteurs d’une visite contée mêlant la découverte du château de Ranrouët à une aventure fantastique.

Ils suivront Pélagie, la sorcière du lieu, et l’aideront à trouver le trésor du château. Mais attention ! Ce trésor est gardé par le dragon qui vit dans les douves. Il faudra ruser pour réussir à s’en emparer, mais Pélagie a plus d’un tour dans son chaudron !

Pour les 3-6 ans. Sur réservation

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr http://www.chateauderanrouet.fr https://www.labaule-guerande.com/visite-animee-a-la-recherche-du-tresor-herbignac.html

CULTURE FAMILLE