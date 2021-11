Caen Caen Caen, Calvados Visite animée « A la ferme des animaux » Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme d’autrefois. Une visite animée avec théâtre d’ombres, peluches et déambulation dans le musée.

Pour les enfants accompagnés, de 2 à 4 ans. Durée : 45 minutes.

Sur réservation par mail : mdn-reservation@caen.fr

