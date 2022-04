[Visite animée] À la découverte de l’Herbularium de St Brisson Saint-Brisson, 20 avril 2022, Saint-Brisson.

[Visite animée] À la découverte de l’Herbularium de St Brisson Saint-Brisson

2022-04-20 – 2022-04-20

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson

EUR 3 [Visite animée] À la découverte de l’Herbularium

> Présentation du jardin, de son histoire et des pratiques…

> Initiation à la reconnaissance des plantes comestibles et médicinales et découverte de leurs bénéfices et usages

> Zoom sur des plantes phares du jardin, leur introduction, leur maintien, les multiplier et les utiliser : ortie, consoude, fougère, prêle, seigle et messicoles, sarrasin, tanaisie, absinthe

Atelier d’initiation aux semis

> Le choix des espèces à implanter

> Les clés pour réussir ses semis !

> Semis en godets, billes de graines…

Informations pratiques :

> Point de RDV 9h00 à l’Herbularium

> Durée estimée : 3h00

> 3€ par personne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la Maison du Tourisme de la Maison du Parc : 03 86 78 79 57

contact@parcdumorvan.org +33 3 86 78 79 57

