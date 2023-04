Visite-animation – Koinobori Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite-animation – Koinobori Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 27 avril 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 17h30

Le jeudi 27 avril 2023

de 16h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. payant

Après une découverte des collections du musée Cernuschi, les enfants sont invités à réaliser une création et repartir avec ! Venez célébrer la fête des enfants au musée Cernuschi et confectionner un Koinobori en papier de riz, légendaire carpe colorée, symbole de paix et de courage. Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102038755919>mStepTracking=true

Paris Musées / musée Cernuschi

