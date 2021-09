Meysse Ancienne église St Jean Baptiste Ardèche, Meysse Visite ancienne église St Jean Baptiste de Meysse Ancienne église St Jean Baptiste Meysse Catégories d’évènement: Ardèche

Visite de l’église-baptistère (XIe-XVIe) : les vestiges du baptistère (Haut Moyen-âge), l’église romane et les multiples fresques. Un des rares baptistères par immersion en Ardèche. Exposition photos dans l’église : paysage décrypté – exploration sensible au fil du Rhône. Exposition photos extérieures : présence photographie Jodie Bieber “Between dogs”. Visite de l’église-baptistère (XIe-XVIe) : les vestiges du baptistère (Haut Moyen-âge), l’église romane et les multiples fresques. Ancienne église St Jean Baptiste Ancienne église St Jean Baptiste Meysse Meysse Ardèche

