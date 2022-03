VISITE : Aménagement de la voie verte de Riom Marsin Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

VISITE : Aménagement de la voie verte de Riom Marsin, 4 juin 2022, Riom. VISITE : Aménagement de la voie verte de Riom

Marsin, le samedi 4 juin à 15:00

La voie verte est une forme de parc urbain linéaire véritable support de la reconquête de la RD 2029 autrefois appelée la Pénétrante. Elle se développe en longueur proposant des espaces verts aux nombreuses facettes et offrant une toute nouvelle entrée de ville. D’un paysage à l’autre, elle apporte un renouveau urbain porteur de sens pour le territoire. Prévoir 1 h 45 à 2 h de visite (2,5 km aller-retour). Avec les agents du Bureau d’étude de la ville de Riom : Alex Verilhe chargé des aménagements paysagers, Florent Ayral, chargé des opérations d’aménagement de la voirie et Romain Moignoux, gestionnaire du domaine public, concepteur de l’éclairage public et des feux de signalisation. Découverte des aménagements du futur parc urbain linéaire en compagnie d’un conférencier du Pays d’art et d’histoire et des techniciens chargés du projet. Marsin 3 faubourg de Bardon 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Marsin Adresse 3 faubourg de Bardon 63200 Riom Ville Riom lieuville Marsin Riom Departement Puy-de-Dôme

Marsin Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

VISITE : Aménagement de la voie verte de Riom Marsin 2022-06-04 was last modified: by VISITE : Aménagement de la voie verte de Riom Marsin Marsin 4 juin 2022 Marsin Riom Riom

Riom Puy-de-Dôme