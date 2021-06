Yerville Yerville Seine-Maritime, Yerville Visite Altelier Ghislain Meire Yerville Yerville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yerville

Visite Altelier Ghislain Meire Yerville, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Yerville. Visite Altelier Ghislain Meire 2021-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-09

Yerville Seine-Maritime Yerville Venez découvrir la sellerie automobile de Ghislain Meire ! Apprenez son quotidien et son histoire, et admirez comment les Belles Anciennes se font une beauté avant leurs sorties estivales. Après cela, la sellerie automobile n’aura plus de secret pour vous. Visite sur réservation uniquement au 06 37 96 69 07 Venez découvrir la sellerie automobile de Ghislain Meire ! Apprenez son quotidien et son histoire, et admirez comment les Belles Anciennes se font une beauté avant leurs sorties estivales. Après cela, la sellerie automobile n’aura plus de secret… +33 6 37 96 69 07 Venez découvrir la sellerie automobile de Ghislain Meire ! Apprenez son quotidien et son histoire, et admirez comment les Belles Anciennes se font une beauté avant leurs sorties estivales. Après cela, la sellerie automobile n’aura plus de secret… Venez découvrir la sellerie automobile de Ghislain Meire ! Apprenez son quotidien et son histoire, et admirez comment les Belles Anciennes se font une beauté avant leurs sorties estivales. Après cela, la sellerie automobile n’aura plus de secret pour vous. Visite sur réservation uniquement au 06 37 96 69 07

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yerville Étiquettes évènement : Autres Lieu Yerville Adresse Ville Yerville lieuville 49.6686#0.89797