Visite adaptée pour les personnes mal et non voyantes Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, samedi 6 avril 2024.

Visite adaptée pour les personnes mal et non voyantes Venez découvrir le château d’Azay-le-Rideau et son histoire lors d’une visite spécialement conçue pour les personnes mal ou non voyantes Samedi 6 avril, 10h00 Château d’Azay-le-Rideau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Château d’Azay-le-Rideau 19, rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.azay-le-rideau.fr/

Nathalie Muratet