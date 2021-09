Visite active “Conciliabule” Musée départemental Albert-Kahn, 17 septembre 2021, Boulogne-Billancourt.

Visite active “Conciliabule”

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Musée départemental Albert-Kahn

Conciliabule : Conversation où l’on chuchote, comme pour se confier des secrets. Vient du latin conciliare, mouvoir ensemble, rapprocher. Lors de cette visite étonnante et active du jardin à scènes paysagères d’Albert Kahn, Violaine et Frédéric vous invitent à une expérience sensible de l’espace. A l’écoute de vos mouvements et de ceux du monde végétal qui vous entoure, vous découvrirez l’univers d’Albert Kahn différemment.

sur inscription, prévoir des vêtements souples et des chaussures fermées. Pour participer aux Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental Albert-Kahn, la présentation du pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans.

Violaine Joffart, conteuse, et Frédéric Mengardon, danseur vous propose un atelier sensible dans le jardin d’Albert Kahn.

Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00