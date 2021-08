Acigné Château des Onglées Acigné, Ille-et-Vilaine Visite accompagnée par la musique bretonne – Château des Onglées Château des Onglées Acigné Catégories d’évènement: Acigné

à partir de 14h : déambulation dans le parc au rythme de la musique bretonne à 15h : visite commentée du château et du parc par un membre de la famille à 16h : musique et danse pour tous danseurs à 16h30 : visite commentée du château et du parc par un membre de la famille à 17h : musique

​ Tarif simple – Adulte : 5 € – Enfant (12-17 ans) : 4€ ​ Tarifs réduits : famille nombreuse et famille de militaire (sur présentation d’un justificatif) – Adulte : 4€, – Enfant : 3 €

Promenade dans le parc au rythme de la musique bretonne jouée par le duo Guillo-Pénard. Château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné Les Onglées Ille-et-Vilaine

