Visite accompagnée – Jardin des sens Daoulas, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Daoulas. Visite accompagnée – Jardin des sens 2021-07-28 11:00:00 – 2021-07-28 12:00:00

Daoulas Finistère Au jardin, tout éveille les sens : les couleurs, les matières ou encore les parfums. Cette activité en famille invite les enfants comme les adultes à les mettre à l’épreuve : jeux olfactifs, dégustations ou créations artistiques.

À vos sens, partez ! Public : Famille

Type : Visite-accompagnée

Niveau : Famille de 3 à 5 ans

Durée : 1h

