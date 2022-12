Visite accompagnée du Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier Peyzac-le-Moustier Peyzac-le-Moustier Catégories d’évènement: Dordogne

2022-12-19 14:30:00 – 2022-12-19 Peyzac-le-Moustier

Dordogne Peyzac-le-Moustier Partez sur les traces de l’Homme de Néandertal : le Gisement du Moustier vous ouvre ses portes ! Occupé en grande

partie par les hommes de Néandertal, ce site, a mis au jour au début du 20ème siècle deux sépultures exceptionnelles, celle d’un adolescent et celle d’un nouveau-né. A partir de 10 ans. Visite en Français, limitée à 20 personnes. Après la réservation et l’achat de vos billets en ligne, RDV à 14h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour la validation des billets. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune du Moustier à environ 10 km de la billetterie. Le Gisement du Moustier vous ouvre ses portes ! Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, ce site, a mis au jour au début du 20ème siècle deux sépultures exceptionnelles, celle d’un adolescent et celle d’un nouveau-né. A partir de 10 ans. Visite en Français, limitée à 20 personnes. +33 5 53 06 86 00 Philippe Jugie

Lieu Peyzac-le-Moustier Adresse Gisement du Moustier

