Dordogne Savignac-de-Miremont Profitez des vacances scolaires de fin d’année pour découvrir en famille un site de référence pour la connaissance de l’Homme de Néandertal et de ses pratiques funéraires en Europe. Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du

Gisement de la Ferrassie ! La concentration exceptionnelle de sépultures sur le site de la Ferrassie atteste de préoccupations symboliques depuis près de 91 000 ans ! A partir de 10 ans. Visite en Français, limitée à 20 personnes. Après la réservation et l’achat de vos billets en ligne, RDV à 14h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour la validation des billets. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune de Savignac-de-Miremont, à environ 13 km de la billetterie. Profitez des vacances scolaires de fin d’année pour découvrir en famille un site de référence pour la connaissance de l’Homme de Néandertal et de ses pratiques funéraires en Europe. Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du

