Visite accompagnée des collections Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Tautavel

Visite accompagnée des collections Musée de Préhistoire de Tautavel, 14 mai 2022, Tautavel. Visite accompagnée des collections

Musée de Préhistoire de Tautavel, le samedi 14 mai à 20:00

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Gratuit aucune condition

Visites guidées de la collection permanente. Musée de Préhistoire de Tautavel Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel Tautavel Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Tautavel Autres Lieu Musée de Préhistoire de Tautavel Adresse Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel Ville Tautavel lieuville Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Departement Pyrénées-Orientales

Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tautavel/

Visite accompagnée des collections Musée de Préhistoire de Tautavel 2022-05-14 was last modified: by Visite accompagnée des collections Musée de Préhistoire de Tautavel Musée de Préhistoire de Tautavel 14 mai 2022 Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Tautavel

Tautavel Pyrénées-Orientales