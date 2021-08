Vaux-sur-Poligny Château de Vaux-sur-Poligny Jura, Vaux-sur-Poligny Visite accompagnée de l’extérieur du château de Vaux-sur-Poligny et du parc Château de Vaux-sur-Poligny Vaux-sur-Poligny Catégories d’évènement: Jura

Le Château a été construit au XIXème siècle sur l’emplacement d’une ancienne huilerie et d’une scierie, dépendant du prieuré des moines Bénédictins. Le prieuré a abrité un petit séminaire dont le supérieur est l’abbé Petit de 1860 à 1876. Désireux de s’installer près du séminaire il achète la propriété comprenant l’huilerie et la scierie, et commence la construction du château avec une chapelle privée à l’intérieur. Il le lègue à sa nièce Sophie Petit qui épousa Louis Milcent à qui l’on doit le château actuel, construit sur les plans de l’architecte Ducat. On doit l’aménagement du parc au paysagiste Brice Michel, un parc organisé en coulée de verdure et traversé par la rivière La Glantine avec sa cascade de treize mètres.

Visite accompagnée autour du château de Vaux-sur-Poligny, son histoire, son parc et sa cascade.

