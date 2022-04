Visite accompagnée de l’exposition “tout contre la terre” Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nous vous accueillons en famille, avec des enfants dès l’âge de 10 ans, entre amis, ou seul-e, afin de partager avec d’autres visiteurs vos émotions en lien avec la crise environnementale ressenties face à une exposition d’œuvres artistiques d’une grande diversité, de travaux de naturalistes et chercheurs. Veuillez noter que les participants doivent être munis d’un billet d’entrée de l’exposition. Avec l’association [AniMuse](https://animuse.ch/) Horaires: * 10h30-11h30 : visite guidée en anglais * 12h00-13h00 : visite guidée en français Lieu: Rendez-vous dans le hall du 3ème étage Age conseillé: dès 10 ans Nombre de participants: 25 En lien avec l’exposition [tout contre la Terre](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/visite-tout-contre-la-terre-enfr/)

CHF 10.-

Venez découvrir l’exposition temporaire tout contre la Terre à travers une visite guidée offerte par le Muséum d’histoire naturelle de Genève en anglais et en français. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

