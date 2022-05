Visite accompagnée de l’exposition : Paradoxales Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Visite accompagnée de l’exposition : Paradoxales Angoulême, 14 mai 2022, Angoulême. Visite accompagnée de l’exposition : Paradoxales FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême

2022-05-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-14 FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey

Angoulême Charente Cette visite est proposée dans le cadre de la programmation autour de l’exposition Paradoxales.

La plupart des œuvres de cette exposition sont entrées récemment dans la

collection du FRAC Poitou-Charentes et y sont exposées pour la première fois. info@frac-poitou-charentes.org +33 5 45 92 87 01 http://www.frac-poitou-charentes.org/ FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Ville Angoulême lieuville FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Visite accompagnée de l’exposition : Paradoxales Angoulême 2022-05-14 was last modified: by Visite accompagnée de l’exposition : Paradoxales Angoulême Angoulême 14 mai 2022 angoulême Charente

Angoulême Charente