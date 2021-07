Visite accompagnée de l’exposition L’humain, espèce invasive ? Maison écocitoyenne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bordeaux.

Visite accompagnée de l’exposition L’humain, espèce invasive ?

du vendredi 23 juillet au dimanche 22 août à Maison écocitoyenne

Cet été, Guillaume et Marina vous proposent des visites flash (10 minutes) de l’exposition L’humain, espèce invasive ? ? Venez à la Maison, sans inscription, entre 14h30 et 17h30 : * Dimanche 18 juillet * Vendredi 23 juillet * Mercredi 18 août * Dimanche 22 août * Dimanche 8 août En savoir plus ? [[https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/lexposition-2021-lhumain-espece-invasive](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/lexposition-2021-lhumain-espece-invasive)](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/lexposition-2021-lhumain-espece-invasive) **D’ici 2050, 75% de la population mondiale sera urbaine.** Pour faire face à cette vertigineuse densification de la population, les villes s’étalent, deviennent métropoles. L’activité humaine se développe, parfois au détriment des milieux naturels. Conséquence : la pression sur les écosystèmes terrestres est trop forte et une richesse d’espèces animales et végétales, pourtant si utile, s’effondre. Nous éprouvons déjà durement les conséquences d’écosystèmes fragilisés : il nous faut faire face aux canicules, aux inondations, à des incendies destructeurs… Face à l’urgence climatique, les villes doivent donc redoubler d’efforts pour rendre les espaces urbains durables et résilients. Dans le monde entier, des citoyens et des collectivités agissent concrètement pour préserver la biodiversité urbaine, pour maintenir ou développer la richesse naturelle de leurs territoires et pour offrir au vivant un cadre sain. L’exposition, L’Humain, espèce invasive ? interroge sur notre environnement urbain et permet à tous les publics de se saisir de ces enjeux et d’appréhender les leviers d’action pour des villes plus durables.

Gratuit, entrée libre

Cet été, Guillaume et Marina vous proposent des visites flash (10 minutes) de l’exposition L’humain, espèce invasive ?

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T17:30:00;2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T17:30:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T17:30:00