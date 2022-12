Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Les Eyzies Met de choix sur les tables de fin d’année, le saumon était déjà apprécié et consommé à la Préhistoire ! Accompagnés

d’un médiateur, vous découvrirez l’histoire de ce saumon majestueusement sculpté au plafond de l’Abri du Poisson et

daté d’environ 25 000 ans. A partir de 7 ans. Visite en Français, limitée à 8 personnes. Après la réservation et l’achat de vos billets en ligne, RDV à 10h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour la validation des billets.

