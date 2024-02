Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies, mardi 27 février 2024.

Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies Dordogne

Le saumon était déjà apprécié et consommé à la Préhistoire ! Accompagnés

d’un médiateur, vous découvrirez l’histoire de ce saumon majestueusement sculpté au plafond de l’Abri du Poisson et

daté d’environ 25 000 ans. Visite en Français, limitée à 8 personnes.

A partir de 7 ans. Visite en Français, limitée à 8 personnes.

Après la réservation et l’achat de vos billets en ligne, RDV à 10h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour la validation des billets.

Véhicule indispensable site situé à environ 3 km de la billetterie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 11:00:00

fin : 2024-02-27

Abri du Poisson

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère