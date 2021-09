Beaujeu La maison du terroir Beaujolais Beaujeu, Rhône Visite accompagnée de La maison du terroir beaujolais et Atelier créatif “La géologie joue à cache-cache” La maison du terroir Beaujolais Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

La maison du terroir Beaujolais, le dimanche 19 septembre à 14:00

Visite de cette maison à colombages abritant une cour intérieure datant des XIVe et XVIe siècles La visite se poursuit par l’atelier “La géologie joue à cache-cache” : décore ton caillou préféré et cache-le !

Sur inscription.

La maison du terroir Beaujolais Place de l'Hôtel de Ville 69430 Beaujeu, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

