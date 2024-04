Visite accompagnée de « Dislocations, Exposition collective » Palais de Tokyo Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite accompagnée de « Dislocations, Exposition collective » Une visite de l’exposition en compagnie d’un·e de nos médiateur·rices culturel·les pour un premier éclairage sur son contenu. Samedi 18 mai, 22h00 Palais de Tokyo Sur inscription – Jauge : 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Une visite de l’exposition en compagnie d’un·e de nos médiateur·rices culturel·les pour un premier éclairage sur son contenu.

L’exposition réunit quinze artistes, de générations et origines différentes (Afghanistan, France, Irak, Iran, Liban, Libye, Myanmar, Palestine, Syrie, Ukraine) dont le travail est marqué par l’expérience de l’exil, du déchirement entre ici et ailleurs, entre passé et présent. Leurs pratiques convoquent savoir-faire ancestraux et technologies contemporaines, gestes humbles et matériaux pauvres. Il s’agit de rendre hommage à la nécessité vitale et à l’intensité de la création artistique à travers des récits fragmentés croisant déplacement, emprisonnement, guerre, mais aussi résilience et réparation.

En savoir plus : Dislocations – Palais de Tokyo

Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France 01 81 97 35 88 http://www.palaisdetokyo.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@palaisdetokyo.com »}] [{« link »: « https://palaisdetokyo.com/exposition/dislocations/ »}] Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Elysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles. Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma

© Quentin Chevrier