Visite accessible « Pontoise vue des hauteurs »

Découvrez Pontoise autrement, depuis les hauteurs du Mont Bélien. Parcourez avec tous vos sens l’histoire de ce lieu grâce à une visite accessible pour tous à 4 mains, avec une traductrice en langue des signes et l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. RV jardin du musée Pissarro, rue du Château. Visite accessible pour tous : les personnes à mobilité réduite, les malentendants, les malvoyants, les enfants, les plus grands… Une visite pour tous! Parc du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise

