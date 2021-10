Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite accessible Plantes et rituels Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite accessible Plantes et rituels Museum de Toulouse, 16 novembre 2021, Toulouse. Visite accessible Plantes et rituels

Museum de Toulouse, le mardi 16 novembre à 15:00

Nous vous proposons une rencontre avec **Sylviane Bonvin Pochstein**, chargée des collections d’ethnologie du Muséum de Toulouse, et **Lilian Ceballos**, docteur en pharmacologie et écologie. Cette visite à deux voix autour de l’utilisation de plantes hallucinogènes dans le cadre de rites et de cérémonies est un dialogue entre pharmacologie et ethnologie autour des collections extra-européennes du Muséum. **** Événement accessible aux personnes en situation de handicap visuel Inscription obligatoire uniquement pour les personnes en situation de handicap visuel : [museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr](museum.accessibilit%C3%A9@toulouse-metropole.fr) Crédit photo: Guillaume Feuillet/PAG

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dans le cadre des Rencontres Ville & Handicap, profitez d’une visite à deux voix autour de l’utilisation de plantes hallucinogènes. Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum de Toulouse Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum de Toulouse Toulouse