Plantes toxiques, animaux aux pouvoirs étonnants, légendes amérindiennes; la foret amazonienne est bien mystérieuse. Venez découvrir l’anaconda, le manioc, le tatou et bien d’autres encore. Visite accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique; sur inscription à [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Parcourez l’exposition Oka Amazonie avec une médiatrice spécialisée lors de cette visite adaptée au public en situation de handicap cognitif. Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T15:00:00

