En compagnie d’un guide, découvrez la vie quotidienne d’un domaine à la fin du 19e siècle. Vous partirez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de maison. _14h – en langue des signes française 16h – en audio-description, tactile et français facile à comprendre_ Vous partirez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de maison. Visite en Langue des Signes Française ou en audiodescription. Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Bignan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

