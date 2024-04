Visite à vélo de Précy à Pont-Royal Place du champ de foire Précy-sous-Thil, samedi 5 octobre 2024.

Dans le cadre de la programmation du Pays d’Art et Histoire sur le patrimoine industriel.

Enfourchez votre vélo pour une journée d’excursion mémorable !

Dans la première partie de votre périple, pédalez de Précy à Pont-Royal en compagnie de notre guide.

Elle vous présentera l’impact des forges de Précy et du canal sur l’évolution du territoire tout en sillonnant les chemins.

Après une pause bien méritée pour le déjeuner, reprenez la route pour le chemin du retour et laissez-vous guider par la beauté de la nature environnante.

Durée de la visite 2h30 aller et 1h30 retour (temps de repas à Pont Royal).

Environ 40km avec possibilité pour ceux qui veulent ne faire que l’aller de s’organiser pour mettre des véhicules à Pont Royal et rentrer en voiture et les autres continuent pour le retour.

Les commentaires ne se feront que sur l’aller, pour le retour ce ne sera qu’une rando vélo.

Prévoir vélo VTC (partie sur les chemins, pas que des routes) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-05

Place du champ de foire Départ Place du champ de foire

Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@terres-auxois.fr

