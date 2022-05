VISITE À VÉLO CHEMIN CREUX ET CHEMIN VERS… Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE À VÉLO CHEMIN CREUX ET CHEMIN VERS… Le Mans, 16 juin 2022, Le Mans. VISITE À VÉLO CHEMIN CREUX ET CHEMIN VERS… Le Mans

2022-06-16 19:30:00 – 2022-06-16

Le Mans Sarthe Après quelques coups de pédale, la nature s’offre à vous et vous propose un grand bol d’air frais. Co-organisée avec l’association Cyclamaine.

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Départ : au 48, place de la République à l’intersection de la rue de la Perle.

Billetterie à la Maison du Pilier-Rouge et sur place – Réservation conseillée. Après quelques coups de pédale, la nature s’offre à vous et vous propose un grand bol d’air frais. Co-organisée avec l’association Cyclamaine.

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Départ : au 48, place de la République à l’intersection de la rue de la Perle.

Billetterie à la Maison du Pilier-Rouge et sur place – Réservation conseillée. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

VISITE À VÉLO CHEMIN CREUX ET CHEMIN VERS… Le Mans 2022-06-16 was last modified: by VISITE À VÉLO CHEMIN CREUX ET CHEMIN VERS… Le Mans Le Mans 16 juin 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe