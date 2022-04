Visite à vélo “Autour de l’étang” Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

De la légende des reliques de saint Quentin à l’Île de loisirs actuelle, en passant par le réseau hydraulique du Roi Soleil qui alimentait en eau les bassins et fontaines de Versailles, vous saurez tout sur le plus grand plan d’eau d’Île-de-France à l’occasion de cette promenade à vélo autour de l’étang.

Durée : 2h30 – à partir de 7 ans Port du casque obligatoire pour les enfants – vélos non fournis. Tarif résidents SQY : 2€ / autres : 3€. Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80 ou e-billetterie : kiosq.sqy.fr

Une sortie en famille à vélo à la découverte de l’étang de Saint-Quentin, le plus grand plan d’eau d’Ile-de-France. Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines Place de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX Montigny-le-Bretonneux Yvelines

