VISITE À VELO AU FIL DES MOULINS Le Mans, 2 juin 2022, Le Mans.

VISITE À VELO AU FIL DES MOULINS Le Mans

2022-06-02 19:30:00 – 2022-06-02

Le Mans Sarthe

EUR 4 6 Roulez sur les bords des rivières et partez à la découverte des anciennes barrières de moulins. Co-organisée avec l’association Cyclamaine

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur place. Réservation conseillée.

Départ : place de la République, à l’intersection de la rue de la Perle.

+33 3243474030

Roulez sur les bords des rivières et partez à la découverte des anciennes barrières de moulins. Co-organisée avec l’association Cyclamaine

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur place. Réservation conseillée.

Départ : place de la République, à l’intersection de la rue de la Perle.

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-21 par