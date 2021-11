Visite à savourer Caen, 8 novembre 2021, Caen.

Visite à savourer Musée des Beaux-Arts Château de Caen Caen

2021-11-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-08 Musée des Beaux-Arts Château de Caen

Caen Calvados

Dans le cadre de Novembre gourmand, le Musée des beaux arts de Caen vous invite à découvrir ses collections en mêlant les sens.

Le chef choisit une dizaine de tableaux au sein des collections du musée et imagine pour chacun des bouchées salées et sucrées.

Il y associe la boisson idéale et évoque comment les œuvres l’ont amené à créer cette recette.

Vous dégustez chaque proposition et échangez avec Francesco Spaziani.

+33 2 31 30 47 70 https://mba.caen.fr/evenement/cuisine-et-peinture

