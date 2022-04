Visite à pied dans la réserve naturelle Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat, 4 avril 2022, Mas-Thibert.

Visite à pied dans la réserve naturelle

du lundi 4 avril au mercredi 29 mars 2023 à Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat

Accompagné d’un guide vous rentrerez dans le cœur de la réserve naturelle pour observer les nombreuses espèces qui peuplent nos marais : hérons, canards, rapaces, limicoles, flamants roses… Des observatoires et des tours panoramiques permettent de voir la faune sans déranger. Infos pratiques : D’avril à fin août : tous les jours à 10h et 14h30. Septembre à fin mars : les mercredis, samedis et dimanches à 10h et 14h30. A partir du mois de juillet, un bus électrique conduit par le guide permettra le transport des visiteurs depuis l’accueil jusqu’aux observatoires. Nos tarifs sont susceptibles d’évoluer à partir de cette date. Tout au long de l’année des visites à thème sont proposées pour découvrir des espèces rares, parfois dans des ambiances uniques (à l’aube, au crépuscule). Durée & tarifs variables, consultez notre billetterie en ligne. – A la découverte des oiseaux hivernants, de décembre à février – L’envol des grues, décembre à février – Les cigognes blanches, en mars – Le chant du butor étoilé, fin mars à début juin – les oiseaux migrateurs, mars avril et août à mi-septembre – les guêpiers d’Europe, fin avril à juillet – les cigognes, mars à juin – Les serpents, visite exclusive toute l’année sur demande

20€ à partir de 13 ans, 15€ de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans, durée 2h30

Entre plans d’eau, roselières et prés salés, partez à la découverte des oiseaux de Camargue.

Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Bouches-du-Rhône



