Visite « A petits pas l’abbaye s’ouvre à toi »

Cher Bruère-Allichamps EUR 8 Petits et grands découvrent l’abbaye en s’amusant.

Sous la conduite de la médiatrice, les lieux s’ouvrent et permettent de vivre des expériences sensorielles au rythme des petits pas des enfants. Au fil de la visite, la vie des moines et leur quotidien sont dévoilés : vocalises qui révèlent la résonance des voûtes, jeux d’observations, puzzles, « touche et trouve »… Visite pour les 3-5 ans, accompagnés de leurs parents.

Sous la conduite de la médiatrice, les lieux s'ouvrent et permettent de vivre des expériences sensorielles au rythme des petits pas des enfants. resa@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/visite-a-petits-labbaye-souvre-a-toi-25-oct-2-2-2/

