Visite « A petits pas, l’abbaye s’ouvre à toi »

2022-10-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-26 17:30:00 17:30:00 EUR 7 Petits et grands découvrent l’abbaye en s’amusant.

Sous la conduite de la médiatrice, les lieux s’ouvrent et permettent de vivre des expériences sensorielles au rythme des petits pas des enfants. Au fil de la visite, la vie des moines et leur quotidien sont dévoilés : vocalises qui révèlent la résonance des voutes, jeux d’observations, puzzles, « touche et trouve »…

Mais chut ! N'en disons pas plus… Une visite ludique et sensorielle pensée pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.

