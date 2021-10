Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite à petits pas de (chauve) souris Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite à petits pas de (chauve) souris
2021-10-28 10:00:00

2021-10-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-28

Le Havre Seine-Maritime Le Havre En costume princier ou en déguisement effrayant, venez à pas feutrés découvrir une maison d’un autre temps. Pardonnez-nous les toiles d’araignées, nous n’aurons pas le temps de tout dépoussiérer ! Rendez-vous à la Maison de l’armateur

Pour les enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.

Gratuit, sur réservation au 02 35 41 69 17. En costume princier ou en déguisement effrayant, venez à pas feutrés découvrir une maison d’un autre temps. Pardonnez-nous les toiles d’araignées, nous n’aurons pas le temps de tout dépoussiérer ! Rendez-vous à la Maison de l’armateur

