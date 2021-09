Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou, Orne Visite à l’institut Tibétain Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou

Orne

Visite à l’institut Tibétain Aubry-le-Panthou, 18 septembre 2021, Aubry-le-Panthou. Visite à l’institut Tibétain 2021-09-18 – 2021-09-19

Aubry-le-Panthou Orne Aubry-le-Panthou A Aubry-le-Panthou (865 route d’Osmont), ancien Château D’osmont aujourd’hui devenu un institut Tibétain avec un édifice “Stupa” parmi les plus grands d’Europe.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, seront au programme des 2 jours:

9h30 :Thé/Café offert

10h30 : Visite guidée – places limitées

14h30 : Visite guidée -places limitées

Restauration végétarienne sur place A Aubry-le-Panthou (865 route d’Osmont), ancien Château D’osmont aujourd’hui devenu un institut Tibétain avec un édifice “Stupa” parmi les plus grands d’Europe.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, seront au programme des 2 jours:

9h30 :Thé/Café… asso@boumzang.orgl http://www.boumzang.org/ A Aubry-le-Panthou (865 route d’Osmont), ancien Château D’osmont aujourd’hui devenu un institut Tibétain avec un édifice “Stupa” parmi les plus grands d’Europe.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, seront au programme des 2 jours:

9h30 :Thé/Café offert

10h30 : Visite guidée – places limitées

14h30 : Visite guidée -places limitées

Restauration végétarienne sur place dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou, Orne Autres Lieu Aubry-le-Panthou Adresse Ville Aubry-le-Panthou lieuville 48.85668#0.22949