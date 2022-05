Visite à l’Ecomusée de Cuzals “Artisanats Ruraux”

Visite à l’Ecomusée de Cuzals “Artisanats Ruraux”, 31 juillet 2022, . Visite à l’Ecomusée de Cuzals “Artisanats Ruraux”

2022-07-31 – 2022-07-31 EUR Boulangerie : chauffe du four, pétrissage, façonnage puis cuisson et dégustation du pain de Cuzals

Découverte de l’atelier de l’imprimeur typographe

Démonstration de forge

Démonstration de vannerie d’osier

Démonstration de poterie

démonstration de tissage Venez partager des savoir-faire encore contemporains : démonstrations de filage et de tissage, de vannerie, de poterie, du métier de l’imprimeur typographe… Boulangerie : chauffe du four, pétrissage, façonnage puis cuisson et dégustation du pain de Cuzals

Découverte de l’atelier de l’imprimeur typographe

Démonstration de forge

Démonstration de vannerie d’osier

Démonstration de poterie

démonstration de tissage Ecomusée de Cuzals dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville