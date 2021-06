Gans Gans Gans, Gironde Visite à l’Asinerie de Larrouey Gans Gans Catégories d’évènement: Gans

Visite à l’Asinerie de Larrouey Gans, 20 juin 2021-20 juin 2021, Gans. Visite à l’Asinerie de Larrouey 2021-06-20 – 2021-06-20

Gans Gironde Gans 2 EUR Sandrine Grandjean vous accueille dans son élevage d'ânesses laitières situé à Gans, au cœur de la campagne bazadaise. Vous visiterez l'asinerie et assisterez à une démonstration de la traite ainsi qu'à la manipulation des ânons.

