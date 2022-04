Visite à la torche de l’oeuvre monumentale de Picasso : La guerre et la Paix Musée Magnelli – musée de la Céramique, 14 mai 2022 21:30, Vallauris.

Nuit des musées Visite à la torche de l’oeuvre monumentale de Picasso : La guerre et la Paix Musée Magnelli – musée de la Céramique Samedi 14 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Tous publics, accès limité à 19 personnes par groupe. Inscriptions sur place le soir même. Dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur au moment de la manifestation.

Partez à la découverte de l’oeuvre monumentale de Picasso, La Guerre et la Paix, de manière originale. Plongés dans le noir, munis d’une torche électrique, vous pourrez voir cette peinture autrement !

Visites à la torche de _La guerre et la Paix_ de Pablo Picasso

(tous publics, accès limité à 19 personnes par groupe)

Partez à la découverte de l’oeuvre monumentale de Picasso _La Guerre et la Paix_ de manière originale. Plongés dans le noir, munis d’une torche électrique, vous pourrez observer cette peinture autrement ! Une expérience originale.

Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, accueille, au premier étage, une collection d’œuvres céramiques tandis que le second étage est consacré au peintre Alberto Magnelli.

All public, access limited to 19 people per group. Registration on site the same evening. In compliance with government health measures in force at the time of the demonstration. Saturday 14 May, 19:30, 20:30, 21:30

The castle of Vallauris, former priory of the monks of Lérins, houses, on the first floor, a collection of ceramic works while the second floor is dedicated to the painter Alberto Magnelli.

Magnelli Museum – Museum of Ceramics

Visitas a la antorcha de La guerra y la paz de Pablo Picasso

(todos los públicos, acceso limitado a 19 personas por grupo)

Descubre la obra monumental de Picasso La Guerre et la Paix de una manera original. ¡Sumergidos en la oscuridad, provistos de una antorcha eléctrica, podréis observar esta pintura de otra manera! Una experiencia original.

Todos públicos, acceso limitado a 19 personas por grupo. Inscripciones en el lugar la misma noche. Respetando las medidas sanitarias gubernamentales vigentes en el momento de la manifestación. Sábado 14 mayo, 19:30, 20:30, 21:30

Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06220 Vallauris Provence-Alpes-Côte d’Azur