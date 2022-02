VISITE À LA SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE FABRICATION Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Tisseur, tresseur, tricoteur, dentellier, la Société Choletaise de Fabrication confectionne depuis 50 ans des articles mode et maison grâce à un savoir-faire d’excellence alliant tradition et modernité. Une production 100% française labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Visites gratuites sur INSCRIPTION. Découvrez l’envers du décor d’un entreprise artisanale de tissage accueil@scfl.fr +33 2 41 63 14 70 Tisseur, tresseur, tricoteur, dentellier, la Société Choletaise de Fabrication confectionne depuis 50 ans des articles mode et maison grâce à un savoir-faire d’excellence alliant tradition et modernité. Une production 100% française labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Visites gratuites sur INSCRIPTION. Beaupréau-en-Mauges

