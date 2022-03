Visite à la lueur des lampes Musee de la mine – puits hély d’oissel, 14 mai 2022, Gréasque.

Visite à la lueur des lampes

le samedi 14 mai à Musee de la mine – puits hély d’oissel

**Visite de l’ensemble des salles du Musée, plongées dans le noir, avec livrets et vidéos, et bien sûr une lampe.** Découverte de la salle des machines et du métier de machiniste, son ambiance sonore et ses difficultés techniques, suivie par la salle de contrôle des dangers, la mini-lampisterie et l’évolution des lampes de mineur au fil des siècles. La visite se termine par une salle reconstituant un chantier du fond, avec ses outils et leur évolution. Des vidéos rythment la visite en apportant des explications essentielles dans chaque salle. Un livret propose une approche plus ludique et familiale avec des énigmes à résoudre dans le style “escape game”, et des cadeaux à la clés pour les enfants participants. _**Cette visite à la lueur des lampes dure environ 30 minutes et se fait en complément de la visite de la galerie (30 minutes aussi).**_

Gratuit – sur inscription, places limitées à chaque créneau horaire

Musee de la mine – puits hély d’oissel Puits Hely d’Oissel Pôle historique minier Montée de l’ancien trainage, 13850 Gréasque Gréasque Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00