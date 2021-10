Versailles Bibliothèque Centrale Versailles, Yvelines Visite à la lanterne Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite à la lanterne Bibliothèque Centrale, 15 janvier 2022, Versailles. Visite à la lanterne

Bibliothèque Centrale, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00 Entrée libre sur inscription (pour les familles avec enfant(s) à partir de 8 ans dans la limite de 15 places

Partez à la découverte des coulisses et de l’histoire de la bibliothèque Centrale en famille et à la lueur d’une lanterne. N’oubliez pas vos lampes de poche ! Bibliothèque Centrale 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:00:00

