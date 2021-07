Bavans Fort du Mont-Bart Bavans, Doubs Visite à la lanterne au Fort du Mont-Bart Fort du Mont-Bart Bavans Catégories d’évènement: Bavans

le samedi 18 septembre à 20:00

Quand la nuit tombe, les salles et dédales du fort prennent un aspect parfois inquiétant. Équipés de lanternes, ne perdez pas le guide, il pourrait être votre seul moyen de retrouver la sortie… **Samedi à 20h.** Réservation (nombre limité de places) au 03 81 31 87 80 et 07 64 35 46 48

Gratuit. Sur inscription

Venez découvrir les mystères des salles et dédales du Fort à la lumière des lanternes Fort du Mont-Bart 32 Rue du Mont Bart, 25550 Bavans

