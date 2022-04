Visite à la lampe torche Musée Casa Pairal, 14 mai 2022 23:00, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées Visite à la lampe torche Musée Casa Pairal Samedi 14 mai, 23h00 Sur réservation

Tout public, à partir de 9 ans – Sur réservation au 04.68.35.42.05.

Arrivée conseillée 15 min avant

Une visite à la lampe torche, dans le Castillet, plongé dans le noir, en passant par les escaliers dérobés…

Lampe torche obligatoire, lampe de téléphone portable non admise.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal.

Horaires Nuit des musées : 15h – 00h

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal

Opening hours Museum night: 15h – 00h By reservation Saturday 14 May, 23:00

Le Castillet, north gate of the city of Perpignan, former fortress then prison, it now houses the museum of the Casa Pairal.

Visita nocturna en la linterna

Todo público, a partir de 9 años – Previa reserva al 04.68.35.42.05.

Llegada recomendada 15 minutos antes

Una visita a la linterna, en el Castillet, sumergido en la oscuridad, pasando por las escaleras escondidas…

Linterna obligatoria, lámpara de teléfono móvil no permitida.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Con reserva previa Sábado 14 mayo, 23:00

Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie