Ecomusée de la grange pyramidale de Vailly, le samedi 14 mai à 21:30 Découvrez ou redécouvrez cette grange à la tombée de la nuit, à travers le faisceau de la lampe torche du guide. Ecomusée de la grange pyramidale de Vailly 2 route de Concressault 18260 Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

