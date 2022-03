Visite à la lampe torche d’un accélérateur de particules Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Venez découvrir l’Anneau de Collision d’Orsay, lors d’une visite guidée par des scientifiques actifs ou à la retraite. Des visites guidées auront lieu entre 15h et 17h et entre 22h et 23h. Dans le cadre de la nuit des musées ces visites se feront à la lampe torche. Inscription obligatoire et vous recevrez une confirmation par courrier électronique de votre horaire de visite.

Inscription et visite gratuite sur réservation via http://www.sciences-aco.fr/index.php/visiter-le-musee/

Venez découvrir l’Anneau de Collision d’Orsay: un accélérateur de particules dans un musée Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière rue Jean Teillac – Centre universitaire Orsay 91400 Orsay Orsay Essonne

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

