le samedi 3 juillet à 22:00

Le musée d’histoire vous invite à découvrir le site du Port antique sous un nouveau jour… De nuit, à la lumière d’une lampe torche nous déambulerons dans le site archéologique à la recherche de détails peu visibles en pleine lumière. La pénombre permettra aux vestiges de vous révéler leur aspect mystérieux et magique. Réservations obligatoires : 04 91 55 36 00 – [[musee-histoire@marseille.fr](mailto:musee-histoire@marseille.fr)](mailto:musee-histoire@marseille.fr)

2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T23:59:00

