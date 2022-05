Visite à la lampe torche du musée Musée-forum de l’aurignacien – musée de préhistoire Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Musée-forum de l'aurignacien – musée de préhistoire, le samedi 14 mai à 21:00

Participez à une visite du musée à la torche. Redécouvrez les collections du musée, le mode de vie et l’environnement de nos ancêtres à la lumière des lampes. Visite commentée à 21h Durée 1h Et jusqu’à 23h30, des visites flash vous seront proposées pour vous faire decouvrir les pièces les plus emblématiques du musée ! _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Gratuit sur inscription

