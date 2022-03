Visite à la lampe torche du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche Catégories d’évènement: La Roche-Blanche

Puy-de-Dôme

Visite à la lampe torche du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie, 14 mai 2022, La Roche-Blanche. Visite à la lampe torche du musée

le samedi 14 mai à Musée archéologique de la bataille de Gergovie

Venez découvrir le musée sous une autre lumière, quand la nuit tombe et le silence se fait, à travers une visite guidée nocturne à la torche électrique…

8€ plein tarif / 6€ réduit / 5€ jeunes (6-25 ans) / 20€ famille (2 adultes + 2 jeunes)

Venez découvrir le musée sous une autre lumière, quand la nuit tombe et le silence se fait, à travers une visite guidée nocturne à la torche électrique… Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée archéologique de la bataille de Gergovie Adresse Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche Ville La Roche-Blanche lieuville Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche Departement Puy-de-Dôme

Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-blanche/

Visite à la lampe torche du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie 2022-05-14 was last modified: by Visite à la lampe torche du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie Musée archéologique de la bataille de Gergovie 14 mai 2022 La Roche-Blanche Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche

La Roche-Blanche Puy-de-Dôme