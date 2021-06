La Rochelle Bunker de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Visite à la lampe torche du musée Bunker de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Visite à la lampe torche du musée

Bunker de La Rochelle, le samedi 3 juillet à 19:00

Ce bunker a été construit en 1941, dans le plus grand secret pour abriter l’Amirauté et les commandants des sous-marins allemands. Venez découvrir cet authentique bunker ainsi que l’histoire de la ville de La Rochelle de 1939 à 1945 ! **Visite dans le noir, prévoyez votre lampe-torche !**

Tarif préférentiel à 6.00€ adulte et enfant

Authentique bunker de 300 m² Bunker de La Rochelle 8 rue des Dames La Rochelle La Rochelle Centre-ville Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:30:00

